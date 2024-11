Macs com chips M4 não virtualizam macOS anterior ao Ventura 13.4, alegam usuários

Se você está pensando em investir em um dos novos Macs com chips M4 (como os MacBooks Pro, iMacs ou Macs mini) e precisa rodar versões mais antigas do macOS em uma máquina virtual, é melhor repensar.

Publicidade

Usuários e desenvolvedores descobriram que essas máquinas simplesmente não conseguem virtualizar sistemas lançados antes do macOS Ventura 13.4. Em vez de carregar normalmente, a VM fica com a tela preta e não inicia.

O problema foi levantado pelo pesquisador de segurança Csaba Fitzl e detalhado por Howard Oakley, da The Eclectic Light Company. Basicamente, a falha ocorre logo no começo da inicialização do kernel da máquina virtual.

Apesar de o sistema alocar vários núcleos de CPU para a VM, só um deles funciona, o que impede que o restante do processo seja concluído. Esse erro acontece independentemente da configuração usada, até mesmo no Modo de Recuperação. E o mais curioso: o problema é exclusivo de Macs com chips M4 — máquinas com os chips M1, M2 ou M3 conseguem rodar essas VMs normalmente, sem nenhuma dor de cabeça.

Como se isso não fosse ruim o suficiente, não há uma solução simples. Quem precisa rodar versões antigas do macOS tem duas opções no momento: continuar com um Mac de geração anterior ou evitar a troca para o modelo mais novo.

Publicidade

Segundo Oakley, Macs com chips M4 só permitem virtualizar sistemas a partir do macOS Ventura 13.4, além de versões mais recentes como o Sonoma 14 e o Sequoia 15. Já os Macs com chips M1, M2 e M3 conseguem virtualizar o macOS Monterey 12.0.1 e posteriores. É válido ressaltar que o Big Sur 11, especificamente, nunca foi compatível com nenhuma máquina equipada com Apple Silicon.

Resolver esse problema exigiria uma atualização no kernel das versões antigas do macOS, além de novos arquivos IPSW (imagem do sistema) que permitissem rodar essas versões nos Macs M4. No entanto, essa solução parece pouco provável, já que a Apple nunca fez algo parecido antes e, definitivamente, o número de usuários afetados não deve ser tão grande assim.

Apesar de o problema já ter sido relatado à Apple, conforme notado pelo AppleInsider, a empresa ainda não se manifestou a respeito e não há nenhum sinal de que ela deva lançar uma correção em breve.

Publicidade

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Pro-16-M3-Pro,28999.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Pro-14-M3-Pro,22999.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Notebooks/Apple-MacBook-Pro-14-M3,18499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Macs/Apple-Mac-mini-M2-Pro,15799.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Macs/Apple-Mac-mini-M2,7499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Macs/Apple-iMac-M3,14499.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Tom’s Hardware