Novo AirTag deverá chegar em 2025 com maior alcance e mais privacidade

Lançado originalmente em 2021, o AirTag, rastreador inteligente da Apple, finalmente deverá ganhar uma atualização. De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), os testes de fabricação do dispositivo progrediram e a Maçã agora se prepara para lançá-lo.

Com codinome B589 e previsto para chegar ao mercado em meados do ano que vem, a segunda geração do AirTag deverá ser bastante semelhante à atual, mas contará com melhorias importantes como um melhor alcance, incrementos no chip (provavelmente ganhando o chip de banda ultralarga de segunda geração) e mais privacidade.

Uma dessas mudanças, segundo o jornalista, será tornar mais difícil a remoção do alto-falante do dispositivo. Como o AirTag reproduz um som quando fica perto de um dispositivo desconhecido por muito tempo, pessoas mal-intencionadas costumam removê-lo para usá-lo como ferramenta de perseguição (stalking).

Como a Apple vem enfrentando ações judiciais de vítimas que foram alvo de stalkers usando o dispositivo, é de seu interesse tornar o hardware do AirTag mais inviolável para esses criminosos — para além das implementações de software já adotadas pela empresa (inclusive em parceria com o Google).

Além do AirTag e das atualizações periódicas das suas linhas de iPhones e Apple Watches, a Apple segundo Gurman ainda deverá lançar no ano que vem seu futuro display para casa inteligente e novas gerações para o iPad de entrada, o iPad Air, o MacBook Pro, o MacBook Air, o Mac Pro, o Mac Studio e o iPhone SE.

