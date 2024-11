Ookla faz pesquisa sobre o 5G do iPhone 16

Com a Black Friday se aproximando, muitos usuários estão considerando atualizar seus aparelhos mais antigos para o iPhone 16. Mas será que essa atualização vale a pena?

Foi com base nessa pergunta que a Ookla (responsável pelo famoso SpeedTest) decidiu encontrar uma possível resposta, analisando a velocidade e a latência do 5G da linha em comparação aos seus predecessores (iPhones 14 e 15) e com os modelos Galaxy S24 (da Samsung).

A análise revelou que o iPhone 16 apresentou uma liderança estatisticamente significativa em velocidades médias de download no 5G em 5 dos 11 países estudados. Já o iPhone 14 ofereceu as velocidades medianas de download 5G mais lentas em 7 dos 11 países. A linha atual da Samsung registrou a menor latência média de vários servidores 5G em 8 países, enquanto o iPhone 16 liderou em apenas um mercado.

Mas e no Brasil? A própria Ookla acredita que não valha a pena, por enquanto, trocar para a nova linha da Apple se você está buscando uma diferença notável nessa área específica. Nestes 11 países testados (o Brasil foi um deles), o iPhone 16 não demonstrou um avanço notável em comparação aos dois últimos modelos lançados pela empresa.

No Brasil, a família iPhone 16 registrou médias de download de 468,11Mbps via 5G, com uploads ficando em 26,1Mbps. A latência média nos testes — realizados de 20 de setembro a 20 de outubro — foi de 33ms.

Além disso, o S24 também apresentou velocidades médias de upload 5G superiores em 8 de 11 países, enquanto os iPhones 14 e 15 geralmente apresentaram as velocidades de upload mais lentas.

É importante notar que as métricas de desempenho dos dispositivos variam significativamente de um país para outro, dependendo de fatores como infraestrutura do 5G, investimentos governamentais e alocações de espectro.

