Analista corrobora iPhone SE de 4ª geração em março com modem 5G da Apple

A Apple deverá lançar a quarta geração do iPhone SE possivelmente em março de 2025, segundo o analista Tom O’Malley, do Barclays. A principal novidade do modelo será o uso do primeiro modem 5G desenvolvido pela própria empresa.

Conforme dizem os rumores, esse novo modelo deverá trazer um design semelhante ao do iPhone 14, com tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID, câmera traseira única de 48 megapixels, porta USB-C e, provavelmente, virá equipado com o chip A18.

Além disso, rumores indicam que o dispositivo também deverá contar com 8GB de memória unificada, permitindo suporte aos recursos da Apple Intelligence.

O desenvolvimento do modem 5G próprio é um passo importante para a Apple, que, cada vez mais, busca reduzir sua dependência da Qualcomm — a empresa, como bem sabemos, é a atual fornecedora dos chips 5G dos iPhones.

A Maçã vem investindo nesse projeto desde 2018, incluindo a aquisição do setor de modems da Intel em 2019. Ainda assim, a empresa renovou seu contrato com a Qualcomm até 2026, visando garantir uma transição gradual.

Ainda não está claro se o modem da Apple trará vantagens práticas para os usuários em relação aos modelos da Qualcomm, como maior velocidade. A expectativa é que o componente também esteja presente no futuro “iPhone 17 Slim/Air”, segundo rumores.

Esse avanço ocorre após anos de trabalho e disputas legais. Em 2017, a Apple processou a Qualcomm por práticas anticompetitivas e até parou de pagar os royalties à empresa. O caso foi encerrado em 2019, com um acordo entre elas.

