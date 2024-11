Apple aumenta em 10x proposta de investimento na Indonésia

No final de outubro, comentamos aqui que a Apple foi impedida de vender todos os modelos da linha iPhone 16 na Indonésia após falhar em cumprir com alguns requisitos exigidos pelo governo local, como o limite mínimo de 40% de uso de componentes nacionais em seus dispositivos.

Depois, no início deste mês, falamos que a Maçã fez uma proposta com a intenção de reverter a decisão e continuar comercializando seus aparelhos no país asiático. Esse plano envolvia um investimento de US$10 milhões em uma fábrica em Bandung (no sudeste de Jacarta).

Agora, de acordo com informações da Bloomberg, a companhia aumentou sua proposta em nada menos do que dez vezes ao dizer para o governo da Indonésia que pretende investir, na verdade, US$100 milhões na economia local.

O Ministério da Indústria do país, assim como aconteceu com a primeira proposta, ainda não aprovou o plano mais recente da gigante de Cupertino, mas teria feito algumas exigências importantes.

Segundo pessoas próximas ao caso, o governo deseja que a Apple faça investimentos, na verdade, em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de smartphones na Indonésia, e não apenas na produção de acessórios e componentes, como a empresa estava planejando inicialmente.

A Maçã, vale notar, já fez investimentos na Indonésia anteriormente, o que incluiu a abertura de quatro Apple Developer Academies nos últimos anos. O governo local, no entanto, deseja que a empresa tenha uma presença mais proeminente no país, que (caso as demandas sejam atendidas) passará a ter um papel de destaque no desenvolvimento de novos produtos.

Tanto a Apple quanto o Ministério da Indústria indonésio (ainda) não comentaram oficialmente o assunto.

