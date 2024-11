Apple deixará de sincronizar favoritos do Safari no iOS 10 e no macOS 10.12.5

A partir de 18 de dezembro, a Apple deixará de oferecer suporte à sincronização de favoritos do Safari em dispositivos rodando minimamente o iOS 10 e o macOS Sierra 10.12.5. A empresa justificou a decisão como parte da atualização dos requisitos mínimos de softwares do iCloud.

Na prática, isso significa que os favoritos salvos nesses dispositivos não serão mais sincronizados com outros aparelhos, nem aparecerão no iCloud.com. No entanto, os favoritos já existentes permanecerão disponíveis nos dispositivos e será possível continuar criando novos.

O que muda é que esses novos favoritos não vão sincronizar com outros aparelhos ou com o iCloud. Para quem quiser manter a sincronização funcionando, a Maçã recomenda atualizar o sistema para o iOS 11, o macOS Sierra 10.12.6 ou versões mais recentes. A própria página de suporte da empresa explica como fazer isso.

Caso não seja possível ou desejável atualizar o dispositivo, ainda há a opção de copiar ou exportar os favoritos para outro local — a Apple disponibilizou um passo a passo para orientar nesse processo. Aparelhos já atualizados para o iOS 11, o macOS Sierra 10.12.6 ou versões superiores não serão afetados.

Outra mudança, mencionada ontem, é que os backups no iCloud não funcionarão mais em dispositivos com o iOS 8 ou anteriores. Para manter o serviço, será preciso atualizar para o iOS 9 ou realizar backups manuais no computador. Caso isso não seja feito, os dados desses aparelhos serão removidos do iCloud.

