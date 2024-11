Apple passa a vender diretamente anúncios para o Apple News

A Apple começou a vender seu próprio inventário de anúncios no Apple News, um marco significativo nas ambições publicitárias da empresa, de acordo com informações do Axios. Até agora, a empresa dependia de fornecedores terceirizados para vender anúncios na sua plataforma de notícias.

A mudança permitirá que a Apple ofereça novas formas de anúncios, como por exemplo patrocínios premium de conteúdo editorialmente selecionado, banners e anúncios (incluído em vídeo) em 17 formatos diferentes. Além disso, os anunciantes poderão patrocinar feeds específicos no Apple News e eventos (como por exemplo cobertura do US Open, do Met Gala, etc.).

Os editores ficarão com 70% da receita de anúncios vendidos pela Apple em seus artigos e uma porcentagem da receita de anúncios vendidos no feed do Apple News, dependendo do engajamento dos conteúdos. Obviamente, a receita proveniente da publicidade vendida diretamente por editores ficará 100% com eles.

A Apple investiu mais no crescimento dos seus negócios de anúncios à medida em que as vendas de hardware desaceleraram. De acordo com analistas, os ganhos com anúncios compõem cerca de 10% do negócio de serviços da Apple — a ideia da Maçã seria gerar cerca de US$10 bilhões em receita anualmente com anúncios.

Ao investir mais em vendas diretas, a Apple espera gerar ainda mais receita de anúncios para seus parceiros de publicação, o que, na teoria, poderá motivar editores a investirem cada vez mais em colocar seus conteúdos na plataforma de forma gratuita.

Vale notar que a companhia também já vende, por conta própria, anúncios na App Store e na busca da loja.