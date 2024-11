Apple TV+: “The Studio”, com Seth Rogen, estreará em 26/3; veja o teaser

O Apple TV+ divulgou há pouco o teaser, o pôster e a data de estreia da sua vindoura série de comédia estrelada, dirigida e cocriada por Seth Rogen: “The Studio”. Os direitos da produção, vale lembrar, foram adquiridos pela Maçã em 2022 após forte concorrência.

Na trama, que terá dez episódios, veremos o recém-nomeado chefe do conglomerado de entretenimento fictício Continental Studios, Matt Remick (Rogen), sofrer para lidar com pressão da sua nova posição, além de todos os podres da indústria cinematográfica, como executivos inseguros, artistas narcisistas e ganância corporativa.

Com seus ternos poderosos mascarando sua sensação interminável de pânico, cada festa, visita ao set, decisão de elenco, reunião de marketing e premiação apresenta a eles uma oportunidade de sucesso brilhante ou catástrofe capaz de encerrar carreiras. Como alguém que come, dorme e respira filmes, é o trabalho que Matt vem perseguindo a vida toda, e pode muito bem destruí-lo.

Além de Rogen, que já trabalhou com o Apple TV+ anteriormente em “Amor Platônico” (“Platonic”), Evan Goldberg, Frida Perez, Peter Huyck e Alex Gregory são creditados como os cocriadores da série. Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen estão na equipe de produtores executivos.

Hollywood. Where dreams go to die.#TheStudio — March 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/HiHkk2n85N — Apple TV (@AppleTV) November 19, 2024 Hollywood. Onde os sonhos vão para morrer.

#TheStudio — 26 de março no Apple TV+

Ainda segundo a Apple, o elenco de “The Studio” incluirá Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Além disso, o grande Bryan Cranston fará uma participação especial.

Produzida para o Apple TV+ pela Lionsgate Television, a série estreará em 26 de março de 2025 já com os seus dois primeiros episódios, os quais terão cerca de 30 minutos cada. Os capítulos remanescentes serão liberados semanalmente, toda quarta-feira, até 21 de maio.

Série promissora, não acham? 🎥

