Bug no iOS 18 impede a edição de imagens no aplicativo Fotos, relatam usuários

Alguns usuários estão relatando um problema com o aplicativo Fotos (Photos) do iOS 18 que impede a edição de imagens, como notado pelo MacRumors.

De acordo com eles, um erro tem aparecido sempre que é feita uma tentativa de salvar os ajustes feitos na imagem pelo app. “Ocorreu um erro ao salvar esta foto. Tente novamente mais tarde”, diz a mensagem em questão.

A única forma de continuar usando o telefone normalmente é dispensando esse erro (que aparece na forma de um popup) e tocando no botão “Cancelar”, presente no canto superior direito da tela. Essa ação, entretanto, desfaz todas as edições.

Presente em todas versões do iOS 18 lançadas até agora (e até mesmo na beta do iOS 18.2), esse bug parece estar afetando principalmente donos de iPhones 16, mas também foi notado em modelos mais antigos.

Ainda não está claro o que está causando esse problema, mas teorias sugerem que isso tem a ver com as Live Photos ou até mesmo com a sincronização do iCloud, que também não tem funcionado corretamente para algumas pessoas.

Entre as soluções compartilhadas por quem está passando por esse problema, está duplicar a imagem desejada como uma “foto estática”. Esse truque, porém, desabilita tanto as Live Photos quanto os Estilos Fotográficos (Photographic Styles), o que pode ser um tanto inconveniente.

Ainda de acordo com as informações, a Apple já está ciente desse problema e trabalha em uma solução, então é possível que vejamos ele desaparecer ainda com a chegada da versão final do iOS 18.2, prevista para ser lançada em dezembro.