Como fazer uma sessão de reflexão no Apple Watch

Além de fazer sessões de respiração profunda e registrar o seu estado emocional, o aplicativo Atenção Plena (Mindfullness) do Apple Watch também permite, há alguns anos, fazer sessões de reflexão.

Publicidade

Com elas, é possível concentrar a sua atenção em um tópico que será mostrado na tela — o que pode ajudá-lo a ficar mais focado. Veja como usar isso no seu smartwatch! ⌚️

Abra o app Atenção Plena no seu Apple Watch, gire a Digital Crown e toque em “Refletir” para começar uma sessão — que, por padrão, é de um minuto. Você será guiado em uma sessão de reflexão, com animações sendo mostradas na tela do relógio.

Caso queira encerrar a sessão antes do término, deslize o dedo da esquerda para a direita e toque em “Fim”.

Você ainda pode mudar a duração da sessão de reflexão, tocando nos três pontinhos, em “Duração” e escolhendo uma das opções, que variam de um a cinco minutos.

Legal, não é mesmo?

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Ultra-2,10499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-46-mm,5899.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-Series-10-42-mm,5499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-SE-44mm-2-geracao,3699.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartwatches/Apple-Watch-SE-40mm-2-geracao,3299.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.