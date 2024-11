Confira os programas mais populares do Apple Podcasts no Brasil em 2024

Com o fim do ano se aproximando, a Apple divulgou hoje os charts (ou rankings) com os programas mais populares do Apple Podcasts em 2024, tanto global quanto nacionalmente.

Disponíveis na aba “Explorar”, os “Top charts de 2024” do aplicativo no Brasil estão divididos em oito categorias, cada uma delas com os dez (ou nove) primeiros colocados destacados!

Confira abaixo os vencedores deste ano em cada uma delas!

Principais podcasts

Top novos programas

Principais episódios

Programas mais compartilhados

Episódios mais compartilhados

Programas com mais seguidores

Principais programas por assinatura

Top canais

Adicionalmente, também na aba “Explorar”, a Apple divulgou o ranking com os “Programas que amamos” deste ano, o qual nada mais é que uma curadoria especial da plataforma que não considera especificamente a audiência.

No mais, vale notar que o MacMagazine no Ar não está no ranking de 2024 mas está entre os principais podcasts de notícias e de tecnologia, como podemos ver abaixo! 😀

O Apple Podcasts, vale destacar, pode ser baixado e utilizado gratuitamente para a maioria dos programas, embora seja possível ouvir alguns podcasts exclusivos caso você tenha alguma assinatura relacionada em outros apps.

