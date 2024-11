Corsair lança mouse e teclado gamers para Mac e iPad

A fabricante de componentes e periféricos gamer Corsair anunciou ontem o lançamento de dois novos produtos pensados para usuários de Macs e iPads: o teclado K65 Plus Wireless e o mouse M75 Wireless.

Destacado pela Apple na keynote de apresentação do novo Mac mini, o K65 Plus Wireless é um teclado mecânico (75%) com switches Corsair MLX Red v2 pré-lubrificados, prometendo uma experiência de digitação suave e acusticamente agradável.

Graças ao software Optional iCUE, é possível personalizar as teclas retroiluminadas e até mesmo alterar a função de cada uma. E por falar nelas, todas as teclas modificadoras comumente encontradas em teclados da Apple ( ⌃ control , ⌥ option e ⌘ command ) podem ser notadas nessa nova versão do teclado, proporcionando uma integração completa com o macOS e o iPadOS.

Ainda segundo a Corsair, o teclado tem uma conexão Bluetooth ultrarrápida de 2,4Ghz, além de uma bateria com uma autonomia de 266 horas de uso com uma única carga.

O M75 Wireless, por sua vez, é um mouse Bluetooth de 89g com um design ambidestro. Com um sensor Corsair Marksman de 21.000DPI, ele promete movimentos precisos, além de ter switches ópticos capazes de aguentar pelo menos 100 mil cliques. Sua bateria, por sua vez, dura até 105 horas com uma única carga.

Com uma iluminação RGB de duas zonas, o periférico também pode ser customizado no software Optional iCUE, o que inclui os seus botões laterais. Sem fio, ele pode ser conectado ao Mac ou iPad via Bluetooth pela tecnologia de conexão sem fio proprietária da Corsair, a Slipstream Wireless, que promete uma menor latência.

Disponíveis nas cores Glacier Blue e Frost, tanto o K65 Plus Wireless quanto o M75 Wireless já podem ser adquiridos na Apple Store Online dos Estados Unidos por US$130 e por US$180, respectivamente. Eles também estarão disponíveis para compra no site oficial da Corsair em breve.

Quem preferir, também pode visitar uma Apple Store física nos EUA para adquirir ambos os produtos. No caso do K65 Plus Wireless, no entanto, apenas sua versão na cor Frost está disponível para compra nessas lojas — a versão na cor Glacier Blue será disponibilizada em breve.

via MacRumors