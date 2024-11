Erling Haaland e outros atletas estrelam novos comerciais da Beats

A Beats lançou recentemente uma série de comerciais que chamam atenção por combinar tecnologia, estilo e histórias inspiradoras. Entre os protagonistas estão o craque do Manchester City, Erling Haaland, e os atletas Rickea Jackson e Brenden Rice, cada um trazendo sua personalidade para os anúncios.

Haaland, que dispensa apresentações, aparece em um vídeo gravado nas florestas da Noruega, sua terra natal. Tudo isso enquanto exibe sua força, bom humor e, claro, os produtos da Beats — como os fones Beats Fit Pro, Beats Solo 4 e a caixa de som Beats Pill.

O comercial, intitulado “Nothing Ordinary About Erling Haaland” (“Nada Comum Sobre Erling Haaland”, em tradução livre), vai além do futebol e mostra o jogador em desafios como caminhar sobre brasas, fazer barra em um penhasco e flexões em um riacho.

“A ampla linha de produtos da Beats me mantém motivado, então colaborar neste novo filme na Noruega foi incrível”, disse Haaland à imprensa. O jogador, vale lembrar, já levou a Chuteira de Ouro da Premier League duas vezes.

Em outro projeto, a Beats Academy trabalhou com estudantes universitários para criar filmes com Rickea Jackson, jogadora da WNBA (sigla em inglês para “Associação Nacional de Basquetebol Feminino”), e Brenden Rice, wide receiver da NFL e filho do lendário Jerry Rice.

No comercial “Can’t Miss” (“Não dá para Perder”, em tradução nossa), Rickea mostra um lado leve e divertido de sua rotina enquanto usa os fones Beats Studio Pro.

Já “Pressure Makes Champions” (“Pressão Cria Campeões”, em português), com Brenden, traz uma pegada mais motivacional, mostrando como ele lida com as expectativas de seguir os passos do pai e construir sua própria história.

Em todos os comerciais, é possível ver o quanto a Beats consegue unir tecnologia e histórias que se conectam com o público. Todos os produtos apresentados estão disponíveis no site oficial da Apple e em lojas físicas. Vale a pena conferir!

Ver preço Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

