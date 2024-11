Instagram permitirá redefinir algoritmo de recomendações por completo

Assim como outras redes sociais, o Instagram possui um algoritmo que recomenda novas publicações aos usuários com base na atividade e nas interações deles na plataforma. O grande problema é que atualmente é impossível “resetar” esse algoritmo, caso você não esteja satisfeito com o que está sendo mostrado.

Para resolver esse problema, a Meta anunciou hoje que está testando uma maneira para permitir que os usuários redefinam as recomendações referentes ao conteúdo que aparece em seções como a aba Explorar, os Reels e o Feed — algo que poderá ser feito sem muita dificuldade, com um simples toque.

Fazer isso será basicamente dizer ao algoritmo da plataforma para recomeçar tudo do zero, com as recomendações sendo personalizadas novamente ao longo do tempo e mostrando novos conteúdos com base nas novas interações, sem nenhuma interferência ou influência baseada nas atividades passadas.

Como esse recurso tem um grande enfoque em proteger adolescentes e garantir que eles não sejam expostos a conteúdos indesejados, o processo de restauração também permitirá revisar as contas que se está seguindo para que nenhum perfil indesejado influencie as futuras recomendações.

Ainda segundo a Meta, a novidade, que será lançada globalmente em breve, é uma espécie de evolução das opções já existentes as quais permitem moldar o conteúdo que é exibido pelo Instagram — como os botões “Tenho interesse” e “Não tenho interesse”, que aparecem em publicações individuais.