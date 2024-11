Promoções na App Store: Door Kickers: Action Squad, LEGO Bricktales, Estação Meteorológica e mais!

Nesta véspera de feriado, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Door Kickers: Action Squad, criado pela Killhouse Games, é um excelente jogo de ação e estratégia militar — e nosso destaque do dia.

Escolha entre seis personagens, defina equipamentos, derrube portas e encare um alto nível de adrenalina. A cada novo desafio, caberá a você definir a melhor estratégia. Evolua a sua equipe, os seus equipamentos e garanta o sucesso das suas missões.

Door Kickers: Action Squad é um insano jogo de ação old school em 2D, que coloca você no papel de um soldado da SWAT e envia você para lidar com os bandidos na Cidade LugarAlgum, nos EUA.