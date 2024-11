A pedido da Fórmula 1, aplicativo Lapz é removido do TestFlight

O Lapz, promissor aplicativo que permitia acompanhar as corridas da Fórmula 1 de maneira espacial e inovadora no Apple Vision Pro, foi retirado do TestFlight (plataforma de testes de aplicativos da Apple) após requisição do Grupo Fórmula 1, de acordo com informações do UploadVR.

Ainda não está claro o que motivou o pedido do grupo, visto que o aplicativo é baseado apenas em visualizações da web de streamings da F1TV e, inclusive, requer o login para que apenas assinantes do F1TV Pro tenham acesso aos conteúdos exclusivos. O Lapz também seria totalmente gratuito.

Os responsáveis pelo app afirmaram ao site que agora estão trabalhando para garantir uma licença digital que os permita manter o desenvolvimento focando na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo estão explorando a possibilidade de licenciar outros esportes automotivos.

Baseado em um conceito do artista John LePore, o Lapz continuará disponível (por ora) para usuários que já ingressaram nos seus testes pelo TestFlight, mas (ao contrário do que acontece com apps já publicanos na App Store) ele expirará em 8 de fevereiro de 2025, caso nada mude daqui até lá.

via 9to5Mac