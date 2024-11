Anatel publica a homologação do iPad mini com chip A17 Pro

No mesmo dia em que as vendas deverão começar, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou hoje as homologações do novo iPad mini, modelo equipado com o chip A17 Pro.

Portanto, estão agora liberadas para comercialização no Brasil tanto a versão Wi-Fi ( A2993 ) quanto a Wi-Fi + Cellular ( A2995 ) do novo modelo.

Eis ambos os Certificados de Conformidade Técnica dos dispositivos:

Consta neles, vale notar, apenas uma única unidade fabril do novo iPad mini, situada em Shenzhen (China).

