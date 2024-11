Após processar Apple, Musi segue fora da App Store; usuários boicotam upgrades de iPhones

A novela envolvendo a Apple e o aplicativo de streaming de músicas Musi continua rendendo.

Nós noticiamos, ainda no mês passado, que o app havia sido removido da App Store devido a violações das políticas do YouTube, concretizada também pela pressão de grandes gravadoras e pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (International Federation of the Phonographic Industry, ou IFPI).

Musi processa Apple

Ainda em outubro, a Musi processou a Apple na esperança de que alguma liminar pudesse fazer com que o app voltasse à loja de aplicativos de iPhones/iPads. Porém, uma audiência sobre esse assunto não está agendada para antes de janeiro de 2025 — ou seja, é quase impossível vermos a volta dele antes desse tempo.

Na última semana, os advogados da Apple argumentaram que, ainda que o app não possa ser baixado por novos usuários, quem já possui-o instalado em seus aparelhos poderá seguir usando-o. Ou seja, a Musi ainda está ganhando financeiramente com ele (ainda que não seja lá tanto quanto antes, é claro) — contrariando o que ela fala.

[…] a Musi não fornece nenhuma evidência relacionada à sua condição financeira e nenhuma evidência de que seja incapaz de sobreviver até uma decisão sobre o mérito neste caso.

Mais detalhes do caso podem ser lidos aqui [PDF].

A Maçã ainda disse que, caso viesse a conceder, estaria colocando-a em risco de violações dos direitos autorais. Ela alertou que os desenvolvedores por trás do Musi não tomaram medidas cabíveis que visam abordar as preocupações do YouTube ou dos detentores de direitos autorais.

Usuários boicotam upgrades de iPhones

Os fãs mais fervorosos do Musi estão pedindo que os usuários não façam a troca por modelos mais novos de iPhones até que toda essa situação seja resolvida.

Vale lembrar que, apesar de ainda poder ser usado por quem já tem o app instalado, não é possível reinstalá-lo caso você faça um upgrade de smartphone — daí o principal motivo do boicote.

