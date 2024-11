Apple Music divulga playlists temáticas com “o melhor de 2024”

Após divulgar charts e listas com os podcasts em destaque do ano de 2024, a Apple liberou hoje uma série de playlists de retrospectiva com curadoria própria para o Apple Music.

Não considerando necessariamente a audiência (a empresa ainda deverá divulgar as músicas, os álbuns e os artistas mais ouvidos do ano), as listas apresentam “o melhor de 2024” para uma infinidade de temas.

Além disso, há playlists com destaque para ritmos populares em determinados países, como pop tailandês, rap turco ou country canadense.

Confira abaixo as seleções!

Sertanejo VIP

Pop hits Brasil

Rimas brasileiras

The Agenda

Antídoto

Puro pop

Country do Canadá

Muito indie

Alpha

Isgubhu

La Oficial

A-List pop

Onda taiwandesa

Pop tailandês

Rap turco

Rap Life

Pop indiano

Hits de Bollywood

Superbloom

ALT CTRL

Pop turco

Hits em panjabi

Today’s Country

danceXL

KPOPWRLD

¡Dale Play!

Play Portugal

Africa Now

Pop alemão deluxe

Le Code

J-Pop Now

EN EÑE

Hits franceses

Pop hits Itália

HYPED

Dinastia C-pop

Hip-hop alemão 100

Hits de schlager

Tóquio highway

Ashou Ashou

Rap italiano

A-List mandopop

Lista VIP: cantopop

E aí, achou alguma interessante?

