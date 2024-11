Apple TV+: “Dope Thief”, com Wagner Moura, estreará em março de 2025

O Apple TV+ divulgou hoje os primeiros detalhes de sua nova série que entrará em breve no seu catálogo. Trata-se de “Dope Thief”, drama que terá oito episódios e estreará em 14 de março de 2025.

Nesta data, estarão disponíveis os dois primeiros episódios, com os seguintes sendo disponibilizados nas sextas-feiras seguintes, até 25/4.

Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, a produção mostrará os amigos de longa data e delinquentes da Filadélfia que se apresentam como agentes da DEA (Drug Enforcement Administration, ou Administração de Drogas) para roubar uma casa no interior. Porém, o golpe se transformará em uma perigosa ação de vida ou morte conforme eles expõem e desmantelam o maior caminho de narcóticos escondido da costa leste do país.

Entre os nomes presentes no elenco de “Dope Thief”, estão o brasileiro Wagner Moura (“Shining Girls”), o indicado ao Oscar Brian Tyree Henry (“Coringa”), Marin Ireland (“I Am Legend”), Kate Mulgrew (“Star Trek: Voyager”), Nesta Cooper (“See”), Amir Arison (“jane wants a boyfriend”) e o vencedor do Globo de Ouro Ving Rhames (da franquia “Missão: Impossível”).

A trama foi criada e tem produção executiva de Peter Craig (“Top Gun: Maverick”, além de também ter como produtor executivo o indicado ao Oscar Ridley Scott (“Gladiador”), que também dirige o primeiro episódio. Brian Tyree Henry também atua como produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

