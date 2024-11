Cartões do NG.CASH agora podem ser usados no Apple Pay

E vamos com mais novidades relacionadas ao Apple Pay!

Publicidade

Ontem, comunicamos que o AMEX Corporate é agora compatível com a carteira digital da Maçã. Pois outro também ganhou compatibilidade recentemente: trata-se do cartão pré-pago (Mastercard) do NG.CASH, uma conta que, de acordo com a instituição financeira, foi criada para a GenZ — inclusive para menores de idade.

Como sempre, adicionar o cartão ao app Carteira (Wallet) é bem simples:

Abra o app da NG.CASH. Acesse a tela Carteira, deslizando para a direita. Selecione o cartão que você quer cadastrar na carteira digital. Toque em “Configurar”. Toque em “Apple Pay” e selecione “Adicionar à Carteira da Apple”. Adicione as informações necessárias no app do Apple Pay. Leia os termos e toque em “Aceitar”.

Você também pode inserir os dados do cartão manualmente no app Carteira, seguindo os passos mostrados na tela para confirmar a adição do cartão.

Publicidade

Recentemente, além do AMEX Corporate, os cartões da Lanistar, da Zoop, do iFood Benefícios, da conta Santander Select Global, da Flash, da Caixa e do Sicoob também ganharam suporte à solução de pagamentos sem contato da Apple. O serviço de pagamentos sem contato da empresa ainda chegou recentemente ao Paraguai.

Que venham mais cartões e mais bancos! 🤑