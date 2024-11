Como exibir o teclado ao usar um Environment (Ambiente) no Vision Pro

Se você usa um Magic Keyboard ou o teclado do seu Mac com o Apple Vision Pro — como ao utilizar o Mac Virtual Display, saiba que essa experiência melhorou bastante em um aspecto no visionOS 2, primeira grande atualização do sistema operacional que equipa o headset de realidade mista da Maçã.

Publicidade

Agora, é possível ver o teclado mesmo quando estiver imerso em um Environment (em tradução livre, Ambiente). Se essa novidade ainda não estiver ativada no seu dispositivo, veja como fazer isso! ⌨️

Abra os “Settings” (“Ajustes”) e toque em “Awareness & Safety” (“Consciência & Segurança”). Depois, ative a opção “Keyboard Awareness” (“Consciência do Teclado”).

Se quiser apenas que o seu teclado apareça quando as suas mãos estiverem perto dele, ative “Bring Hands Near to Reveal” (“Traga as Mãos Perto para Revelar”) no mesmo menu do Vision Pro.

Publicidade

A Apple informa que as condições de iluminação ao seu redor e a cor do seu teclado ou da sua mesa podem afetar a visibilidade do teclado no ambiente virtual.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.