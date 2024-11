Como usar o Apple Vision Pro como um receptor do AirPlay

A partir do visionOS 2, usuários do Apple Vision Pro podem usar o headset de realidade mista para espelhar o conteúdo de qualquer iPhone ou iPad que esteja próximo e na mesma rede Wi-Fi, usando-o como um receptor do AirPlay.

Nos próximos parágrafos, mostraremos como você pode ativar isso facilmente no seu dispositivo. Confira só! 😎

Ativando o AirPlay no Apple Vision Pro

Abra os “Settings” (“Ajustes”) no Apple Vision Pro. Vá até General » AirPlay & Continuity (Geral » AirPlay & Continuidade). Ative “AirPlay Receiver” (“Receptor AirPlay”). Em “Allow AirPlay for” (“Permita o AirPlay para”), escolha “Current User” (“Usuário Atual”) ou “Everyone” (“Todos”). Para exigir uma senha pro recurso, ative “Require Password” (“Exigir Senha”) e digite-a.

Com isso, use os ajustes de espelhamento de tela do AirPlay no seu iPhone ou no seu iPad para selecionar o Apple Vision Pro e ver a interface do dispositivo virtualmente no headset.

