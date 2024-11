FINAL FANTASY XIV é anunciado em versão mobile para iPhone

Em comemoração aos 11 anos de lançamento de FINAL FANTASY XIV, Naoki Yoshida (produtor e diretor do jogo) anunciou que o MMORPG por assinatura chegará em breve a dispositivos mobile (iOS e Android).

Tendo supervisão da própria Square Enix (publicadora e desenvolvedora da versão para PCs e consoles), a versão mobile será desenvolvida pela Lightspeed Studios, conhecida por seu trabalho em PUBG Mobile, a versão móvel do battle royale indicado a Jogo do Ano no The Game Awards de 2017.

Trailer de anúncio com mensagem de Naoki Yoshida.

Yoshida descreveu o jogo como um “irmão” do original, visando trazer a história central e o combate para uma tela menor.

O jogo incluirá:

Personagens familiares, como Thancred, Tataru e Nanamo Ul Namo.

Recursos como pesca, Triple Triad e corrida de chocobos.

Paisagens diversas e efeitos climáticos.

Aspectos sociais, como interações do jogador sem pressão ou objetivos rígidos.

Papéis não combatentes, como Disciples of the Land e Hand.

Yoshida enfatizou que o jogo busca preservar a essência do original, enquanto oferece uma experiência única para dispositivos móveis. A equipe de desenvolvimento trabalhou para capturar os detalhes da versão original.

Os jogadores interessados podem fazer um pré-registro no site oficial do game. Os requisitos de sistema específicos ainda não foram anunciados.

