iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 ganham quartas betas; watchOS 11.2, a terceira

Já estão disponíveis as quartas versões de testes do iOS 18.2 (compilação 22C5142a ), do iPadOS 18.2 (idem) e do macOS Sequoia 15.2 ( 24C5089c ). Além delas, a terceira versão de testes do watchOS 11.2 ( 22S5094a ) também foi liberada para testadores, bem como a terceira beta do Xcode 16.2 ( 16C5023f ).

Para donos de dispositivos que não podem atualizar para as versões mais recentes, estão disponíveis também as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.2 (compilação 23H309 ) e do macOS Ventura 13.7.2 ( 22H312 ).

A previsão atual é de que a Apple libere o iOS 18.2, o iPadOS 18.2 e o macOS 15.2 — bem como os demais sistemas — para todos na primeira semana de dezembro.

Novidades

Os próximos sistemas para iPhones, iPads e Macs, como se sabe, incluirão mais recursos da Apple Intelligence, como os Genmojis, o aplicativo Image Playground , a Image Wand e a integração da Siri com o ChatGPT, como informamos no post de liberação das primeiras betas.

Cabe apontar que os recursos da Apple Intelligence estão disponíveis inicialmente somente em inglês, nos Estados Unidos. A lista de dispositivos compatíveis pode ser conferida aqui.