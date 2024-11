Mazí é um app que promete transformar a experiência em eventos

Já imaginou um aplicativo que facilita o networking, organiza perguntas e ainda conecta todo mundo durante um evento? É exatamente isso que o Mazí faz.

Criado por Diego Henrick e Amabili Riffert, da Apple Developer Academy, o Mazí veio para mudar a forma como participantes se envolvem e interagem em conferências, workshops e reuniões.

O diferencial do app está no foco em engajamento. Ele cria um espaço onde todos podem se expressar, trocar ideias e realmente participar. E ainda ajuda os organizadores a entenderem o impacto do evento com relatórios sobre engajamento e conexões criadas.

O Mazí é aquela ferramenta que faz a diferença, tanto para quem organiza quanto para quem participa. Além de oferecer enquetes, nuvem de palavras e murais de feedbacks, com o aplicativo dá para:

Conversar em tempo real por um chat para discutir ideias e trocar links importantes;

por um chat para discutir ideias e trocar links importantes; Fazer perguntas de forma discreta, ideal para quem não gosta de falar no microfone;

de forma discreta, ideal para quem não gosta de falar no microfone; Criar conexões no app — você acessa o “crachá” digital dos participantes e pode adicioná-los à sua lista de contatos para seguir a conversa depois do evento.

A ferramenta já foi testada em eventos importantes, como a Semana Acadêmica na PUCPR, onde mais de 200 participantes usaram o Mazí para networking e perguntas, e o Google Developer Group (GDG) Curitiba, que reuniu mais de 100 pessoas conectadas e aproveitando a ferramenta para compartilhar insights depois do evento.

Além de estar disponível na App Store do iOS, o Mazí tem uma versão web que pode ser acessada pelo site maziapp.io. Isso significa que ninguém fica de fora, mesmo quem usa outros sistemas operacionais.

O Mazí já foi escolhido como ferramenta oficial de networking em encontros da comunidade CocoaHeads Brasil. Se você também quiser transformar a experiência nos seus eventos, vale dar uma olhada no app!