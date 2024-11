Messenger recebe update com chamadas em HD, fundos de IA e supressão de ruídos

A Meta anunciou hoje que o Messenger está recebendo novos recursos para melhorar a experiência de chamadas de vídeo e áudio. Com mais de 7 bilhões de minutos gastos em chamadas diárias no Facebook e no Messenger, essas atualizações visam tornar as conexões mais fáceis, confiáveis e divertidas.

Agora, é possível personalizar as videochamadas com fundos gerados por IA, refletindo o humor ou adicionando emoção.

Divulgação/Meta

As melhorias técnicas incluem a ativação da resolução HD por padrão para chamadas de vídeo em Wi-Fi e a opção de habilitá-la para chamadas por dados celulares. Além disso, a supressão de ruído de fundo e o isolamento de voz podem ser ativados nas configurações de chamada.

Divulgação/Meta

O Messenger também permite deixar mensagens de voz ou vídeo quando seus amigos não puderem atender. E, para maior conveniência, agora é possível pedir à Siri para ajudar com chamadas e mensagens, mesmo quando suas mãos estiverem ocupadas.

E por fim, outro detalhe interessante que foi notado pelo TechCrunch, a Meta atualizou o Messenger com novos recursos após uma série de lançamentos recentes. A empresa havia introduzido comunidades para grupos, integrado o chatbot Meta AI na barra de pesquisa e adicionado ferramentas para compartilhar arquivos grandes.

Além disso, a Meta tornou a criptografia de ponta a ponta o padrão para conversas do Messenger, garantindo maior segurança e privacidade para os usuários.