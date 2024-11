Novo iPad mini (A17 Pro) está agora à venda no Brasil

Apresentado pela Apple por meio de um comunicado para a imprensa há pouco mais de um mês e homologado recentemente pela Anatel, o novo iPad mini (com o chip A17 Pro) finalmente começou a ser vendido no Brasil — como prometido pela Maçã há alguns dias.

Como detalhamos no post de lançamento do produto, além do chip mais poderoso, o iPad mini (A17 Pro) conta com novidades como novas cores, melhorias em termos de conectividade (como Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3), na câmera e em jogos.

Além disso, graças ao novo chip, o dispositivo é o mais novo iPad a suportar a Apple Intelligence, deixando o iPad básico (de 10,9 polegadas) como o único modelo a ainda não contar com os recursos de inteligência artificial generativa da Apple.

Ao contrário da geração anterior, o novo iPad mini é comercializado com armazenamento que parte dos 128GB, podendo ainda ser adquirido em versões de 256GB ou 512GB.

No Brasil, os preços começam em R$6 mil e podem chegar até os R$11.200, a depender da configuração de armazenamento e da presença (ou não) de conectividade com redes móveis. No geral, o prazo de envio na Apple Store Online (com frete grátis) está em 1-2 dias úteis.

