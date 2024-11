Novos Echo Show 21 e 15 têm upgrades em áudio, câmera e conectividade

A Amazon anunciou hoje dois novos modelos para a sua linha de telas inteligentes: o Echo Show 21, o maior já lançado pela empresa, e uma nova versão do Echo Show 15, agora com melhorias mais que bem-vindas.

Publicidade

Os dispositivos chegam com avanços nas telas, áudio melhorado, câmeras mais avançadas e integração ainda mais prática com dispositivos de casa inteligente, reforçando seu papel como hubs de entretenimento e controle doméstico.

A estrela do lançamento é, sem dúvida, o Echo Show 21, com uma tela enorme de 21 polegadas, quase o dobro do tamanho da do Echo Show 15. Ele também traz resolução Full HD (1080p), ótima para streaming de vídeos.

O som ganhou reforço: ele agora tem o dobro de graves e uma tecnologia que ajusta o áudio de acordo com o ambiente, visando deixar a experiência mais imersiva. Tudo isso por US$400; o modelo, contudo, não tem expectativa de lançamento no Brasil.

Publicidade

Já o novo Echo Show 15, por US$300, mantém as 15,6 polegadas, mas traz as mesmas melhorias de som e câmera do modelo maior, com o dobro do campo de visão e 65% mais zoom para videochamadas melhor enquadradas, mesmo com movimento.

Os dois modelos também funcionam como centrais para casas inteligentes, compatíveis com os padrões Matter, Thread e Zigbee. Além disso, ambos suportam Wi-Fi 6E, que promete conexões mais rápidas e estáveis.

Os dispositivos possuem widgets personalizáveis para exibir informações como calendários e notícias e trazem a plataforma Fire TV integrada, permitindo assistir a vídeos em serviços de streaming como Netflix, YouTube e Prime Video.

Além disso, ele trazem consigo um controle remoto com Alexa e equipamentos para montagem na parede, mas também há a opção de adquirir separadamente um suporte para bancada.

Os novos dispositivos já estão à venda em alguns países. No Brasil, apenas o novo Echo Show 15 está em pré-venda por R$3 mil, com as entregas programadas para começarem no dia 11 de dezembro, uma quarta-feira.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TechCrunch, Tecnoblog