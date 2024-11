Pesquisa revela que modelos base do iPhone 16 são os que mais vendem

Faz dez anos que a Apple passou a oferecer mais de um tamanho para o seu principal dispositivo, o iPhone. Na época, com o iPhone 6, a Apple oferecia-o juntamente ao 6 Plus, cuja única mudança era o tamanho do display — e, consequentemente, a bateria.

Publicidade

Hoje, consumidores têm mais opções premium, incluindo os iPhones Pro e Pro Max. A linha evoluiu significativamente desde então, com quatro opções disponíveis nos últimos anos.

De acordo com uma análise da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), o modelo base (iPhone 16) é hoje o mais popular, com mais de 40% das vendas em 2024. O 16 Pro Max é o segundo mais popular, com 26%, seguido pelo 16 Pro com 19%. Ainda que na última posição, o 16 Plus tem uma participação significativa, de 13%.

A descontinuação do iPhone mini em 2022 e o lançamento do Plus contribuíram para essa mudança. O Plus não apenas substituiu o mini, mas também tirou participação do modelo base.

Publicidade

A comercialização de dispositivos maiores com tecnologia avançada e design eficiente tornou possível para a Apple oferecer telas maiores em corpos de telefone menores. Essa estratégia contribui para o alto preço médio de venda e margens brutas maiores nos iPhones.

[[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro-Max,12499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Pro,10499.00]] [[https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16-Plus,9499.00 https://compare.macmagazine.com.br/dispositivo/Smartphones/Apple-iPhone-16,7799.00]]

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac