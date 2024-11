Vision Pro: como acessar a tela de Início e a Central de Controle usando gestos

O visionOS 2 foi liberado recentemente para os donos do Apple Vision Pro e traz uma nova forma de acessar a tela de Início do headset (que é batizada pela Maçã de Home View) e a sua Central de Controle (Control Center).

As duas áreas do sistema operacional podem ser ativadas usando apenas gestos simples com a mão — antes, era necessário pressionar a Digital Crown para voltar à tela de Início e olhar para cima da interface, para que o atalho com os controles pudesse ser acessado.

Veja como fazer isso na prática! 😎

Como acessar a tela de Início do Apple Vision Pro

Com o Vision Pro no rosto, estenda a sua mão com a palma virada para cima e toque os dedos indicador e polegar uma vez, quando um botão circular virtual aparecer.

Para ocultar a vista dos apps, basta fazer o mesmo gesto novamente.

Como acessar a Central de Controle do Apple Vision Pro

Repita o mesmo processo acima, mas sem tocar os dois dedos. Em seguida, vire a sua mão (de maneira com que a sua palma fique virada para baixo).

Uma central com os ícones mais básicos será exibida — na qual, além disso, você poderá controlar o volume do Vision Pro deslizando o dedo para a esquerda ou para a direita com os dedos polegar e indicador juntos.

Para abrir toda a Central de Controle, toque uma vez com os seus dedos polegar e indicador.

Mesmo com a chegada desses dois gestos ao visionOS 2, você ainda pode abrir a tela de Início e a Central de Controle usando os outros métodos, que chegaram originalmente junto ao visionOS 1.0.

