Aplicativo Figal promete aposentar os cartões de fidelidade físicos

Quem nunca se pegou tentando lembrar onde deixou aquele cartão fidelidade que acumulava pontos? Ou perdeu recompensas porque esqueceu de levar o cartão na hora da compra? Com o Figal, isso não é mais um problema.

Criação do brasileiro Gabriel Motelevicz Okura, o app foi pensado para acabar com os cartões físicos que ocupam espaço na carteira — e às vezes até na memória. A ideia é simples: substituí-los por versões digitais, que ficam salvas direto no app Carteira (Wallet).

A promessa, segundo o desenvolvedor, é não ser apenas mais um app no mercado. A ferramenta, na verdade, foi elaborada para facilitar a vida tanto de quem consome quanto de quem vende. Olha só o que ele oferece:

Modelos de cartões personalizados : as empresas podem criar seus próprios designs e testar diferentes estratégias para fidelizar clientes.

: as empresas podem criar seus próprios designs e testar diferentes estratégias para fidelizar clientes. Cartões via código QR : sem burocracia — os clientes só escaneiam um código e pronto, o cartão já está salvo no celular.

: sem burocracia — os clientes só escaneiam um código e pronto, o cartão já está salvo no celular. Carimbos digitais em um toque : a pontuação é atualizada na hora, sem complicações.

: a pontuação é atualizada na hora, sem complicações. Métricas ao vivo: as empresas conseguem acompanhar o desempenho dos seus programas de fidelidade e ajustá-los com base nos resultados.

Funciona assim: você chega a uma loja que usa o Figal, escaneia o código QR e salva o cartão no celular. Da próxima vez que comprar algo, a loja registra os pontos no app. Simples e prático. E o melhor: os cartões não ficam espalhados ou esquecidos por aí — tudo está ao alcance de um toque.

Para os consumidores, a vantagem é óbvia: organização e praticidade. Todos os cartões ficam juntos no celular e são fáceis de acessar. Para as empresas, o Figal viabiliza o acesso a informações em tempo real, possibilitando entender melhor os clientes e criar promoções que realmente funcionem.

Disponível gratuitamente na App Store, o Figal também dispõe de um plano mensal, que custa R$40 e oferece às empresas recursos para criar estratégias eficazes de fidelização. Entre as funcionalidades, estão a criação ilimitada de modelos de cartões, distribuição digital por código QR e acesso a indicadores personalizados para acompanhamento do desempenho. O serviço ainda disponibiliza um teste gratuito, de 14 dias.