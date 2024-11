Apple é a marca de smartphones preferida entre jovens brasileiros, diz pesquisa

De acordo com uma pesquisa realizada pela operadora de viagens estudantis Forma Turismo, cujos resultados foram antecipados pelo site Meio&Mensagem, a Apple domina a preferência de jovens brasileiros quando o assunto são smartphones, ao mesmo tempo em que corre muito atrás de concorrentes no segmento de streaming.

Realizada durante o mês de fevereiro deste ano com 4.728 adolescentes, com idades entre 16 e 19 anos nas cinco regiões brasileiras, o levantamento visou descobrir as marcas preferidas dos jovens do país em uma série de categorias diferentes — pelo menos três delas sobre mercados nos quais a Apple opera.

Embora o iPhone nem de longe tenha maioria de market share entre os smartphones mais populares no Brasil, entre os jovens ouvidos pela pesquisa a Apple apareceu como a marca mais consumida por 72,3%, enquanto a Samsung ficou com 20,3%, a Xiaomi com 4,1% e a Motorola, com 3,3% de preferência.

Não está claro, no entanto, se a pesquisa representa todos os estratos sociais dos jovens brasileiros ou apenas de uma base de dados específica da Forma Turismo (a qual pode contar com clientes com um maior poder aquisitivo), mas não deixa de ser interessante notar a preferência pelo aparelho nesse segmento.

Mais categorias

Quando falamos em streaming, a Apple nem chega a aparecer na categoria de vídeo, a qual é dominada pela Netflix. O serviço de streaming mais popular do mundo é usado por 99,8% dos jovens pesquisados, enquanto 56,7% consomem o Prime Video, 43,3% o Max, 34,8% o Disney+, 18,4% o falecido Star+ (que agora faz parte do Disney+) e 13.9% o Globoplay.

Em termos de streaming de música, a situação melhora um pouco para a Maçã, com o Apple Music aparecendo em terceiro lugar, sendo citado por 2,8% dos entrevistados. O Spotify lidera com folga, com 87,8%, seguido pelo YouTube Music com 4,1%, pelo Deezer (2,7%, em 4º) e pelo Amazon Music (1,2%, em 5º).

Outra categoria interessante pesquisada foi a de rede social preferida, a qual foi liderada pelo Instagram com 89,9%, seguida pelo TikTok, com 74,2%. O X (ex-Twitter) aparece como a terceira rede social mais popular entre os jovens do país, sendo utilizado por 42,8% deles.