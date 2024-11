Billie Eilish é eleita, pela segunda vez, a Artista do Ano do Apple Music

A cantora e compositora americana Billie Eilish se tornou, hoje, a primeira musicista eleita duas vezes Artista do Ano pelo Apple Music, que apontou em um comunicado ter reconhecido “o impacto extraordinário” dela ao longo de 2024.

Publicidade

A primeira vez que Eilish foi premiada na mesma categoria aconteceu em 2019 — ano de inauguração dos Apple Music Awards. O streaming da Maçã também aclamou o terceiro álbum de estúdio da artista, chamado “HIT ME HARD AND SOFT” — o qual alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns geral do Apple Music em 138 países.

É um feito que fala não apenas da paixão do Apple Music pelo trabalho de Billie, mas das possibilidades duradouras de tudo o que ela cria. Se sua estreia em 2019, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” — listada em 30º lugar nos 100 melhores álbuns da Apple Music em maio deste ano — a apresentou ao mundo como um fenômeno adolescente, “HIT ME HARD AND SOFT” sinalizou que ela veio para ficar.

Este ano também foi repleto de realizações para Eilish, que cantou seu hit “BIRDS OF A FEATHER” na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris — o que impulsionou seu maior dia de atividades no Shazam. Ela também foi indicada a sete categorias dos Grammy Awards 2024 e ganhou, no começo deste ano, seu segundo Oscar por Melhor Canção Original (com “What Was I Made For?”, da trilha sonora do filme “Barbie”).

Eilish celebrou a premiação mais recente do Apple Music:

Publicidade

Desde o primeiro dia, o Apple Music apoiou minha música e arte, e estou honrada e feliz por receber esse reconhecimento como Artista do Ano depois de tantos anos de carreira.

O Apple Music também destacou a discografia de Eilish em uma página especial com uma seleção de playlists, a qual também contém diversas listas com as músicas que marcaram 2024 em várias categorias.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.