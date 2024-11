Conceito de “iPhone 17 Air/Slim” mostra câmeras traseiras centralizadas

Nós já acompanhamos vários rumores de que a Apple substituirá no ano que vem o modelo Plus por um novo, redesenhado, apelidado de “iPhone 17 Slim” ou “iPhone 17 Air” — justamente pela possibilidade de ele ser bem mais fino que os demais.

Mais recentemente, o YouTuber Sam Kohl, do AppleTrack, compartilhou um vídeo detalhando as possíveis novidades de design e especificações desse modelo — incluindo renders de um aparelho com um módulo de câmera central.

O render foi criado com base em informações de maio passado, de que a Apple poderá realocar a câmera traseira para a região central do dispositivo, uma mudança bem radical em relação ao posicionamento usual da(s) câmera(s) no canto superior esquerdo, desde o primeiro modelo — até por isso, eles preferiram deixar a câmera do lado esquerdo mesmo no render.

Algo a ser notado, porém, é que a maior parte dos rumores até agora aponta para somente uma câmera traseira — embora em determinado momento o conceito em questão mostre duas.

No mais, o vídeo aborda outros possíveis detalhes já comentados do especulado aparelho, incluindo a espessura do chassi, detalhes do display, do chip, da Ilha Dinâmica (Dynamic Island), entre outros.

