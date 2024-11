Jessica Biel se junta a John Cena no elenco de “Matchbox”, do Apple TV+

De acordo com o Deadline, a atriz Jessica Biel é a mais nova integrante do elenco de “Matchbox”, futuro filme do Apple TV+ o qual será estrelado por John Cena e dirigido por Sam Hargrave. Ainda não há informações sobre o papel de Biel na produção, porém.

O filme, vale ressaltar, será inspirado na linha de veículos de brinquedo homônima da Mattel, a qual foi criada em 1953 por Jack Odell para resolver um desafio para sua filha: criar um brinquedo que coubesse em uma caixa de fósforos.

Sucesso há mais de 70 anos e há várias gerações de fãs, a marca vende pelo menos dois carros a cada segundo em algum lugar do mundo — um sucesso inquestionável.

O filme será produzido por David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger (da Skydance), junto a Robbie Brenner (da Mattel Films). Enquanto isso, o roteiro será escrito por David Coggeshall e Jonathan Tropper.

