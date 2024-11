Novo Pro Display XDR poderá ter tecnologia de pontos quânticos

De acordo com Ross Young, analista e CEO da Display Supply Chain Consultants (DSCC), a próxima geração do Pro Display XDR, da Apple, poderá adotar a tecnologia de tela de pontos quânticos que já vem sendo utilizada nos modelos mais recentes do MacBook Pro.

Young, especialista em displays com histórico de precisão em rumores relacionados à Apple, não confirmou se essa informação vem de alguma fonte ou se ela se trata apenas de uma previsão de mercado, mas subentende-se que melhorias significativas para o novo modelo do monitor estão por vir.

Com a tecnologia de ponto quântico, o “Pro Display XDR 2” poderá oferecer precisão de cor aprimorada e tempos de resposta mais rápidos (acima de 60Hz). Isso representaria um avanço em relação ao modelo atual, lançado em 2019, que possui um painel LCD com retroiluminação LED, resolução 6K, taxa de atualização de 60Hz e brilho de até 1.600 nits.

Além disso, rumores anteriores de Mark Gurman (jornalista da Bloomberg) sugerem que a Apple está trabalhando em uma versão atualizada com um chip da família Apple Silicon, câmera integrada, alto-falantes e taxa de atualização mais alta, algo que os fãs pedem há muito tempo no modelo mais caro.

O mais em conta Apple Studio Display, vale lembrar, vem equipado com o chip A13 Bionic, além de oferecer recursos como o Palco Central (Center Stage) e Áudio Espacial (Spatial Audio).

