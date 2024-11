Overcast agora permite ver os seus podcasts mais ouvidos e desfazer ações dos 2 últimos dias

O aplicativo de reprodução de podcasts Overcast foi atualizado ontem com duas boas novidades: a possibilidade de visualizar informações detalhadas de reproduções no app, bem como a de desfazer alterações feitas nos dois últimos dias.

A primeira delas, denominada Listening stats, permite aos usuários visualizar quais foram seus podcasts mais ouvidos em qualquer dia, mês e ano desde 2023 — inclusive com a possibilidade de gerar cards para compartilhar nas redes.

A segunda, por sua vez, é uma evolução interessante do recurso implementado em julho, o qual permite desfazer um salto muito grande (geralmente acidental) na barra de reprodução de determinado episódio.

Agora, graças ao histórico de 48 horas do app, é possível desfazer ações realizadas nesse intervalo, como reproduzir um episódio continuamente de forma não intencional durante a noite ou deletar algo sem querer.

Esses dois novos recursos estão disponíveis apenas para usuários do Overcast Premium, o qual teve um aumento relevante no valor de sua assinatura com a nova atualização: de R$32/ano para R$80/ano.