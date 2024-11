Siri mais conversacional poderá ser anunciada com o iOS 19

De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg, a Apple está investindo pesado no desenvolvimento de uma versão mais conversacional da Siri, assistente de voz integrada aos sistemas operacionais da empresa. O objetivo seria acompanhar o ChatGPT (da OpenAI) e outros concorrentes, os quais apresentam atualmente chats por voz bastante avançados alimentados por inteligência artificial (IA) generativa.

Publicidade

A futura Siri, renovada, deverá usar novos modelos de linguagem grandes (large language models, ou LLMs) para permitir conversas mais contextuais e poder lidar com solicitações dos usuários de maneira mais rápida — algo que já vem sendo testado em dispositivos como iPhones, iPads e Macs como um aplicativo separado, o qual estaria sendo preparado para substituir a assistente futuramente.

Além de conseguir interagir de forma mais natural como o ChatGPT e o Gemini, a vantagem da Siri sobre os concorrentes, caso a Apple consiga atingir seu objetivo, será a possibilidade de promover fortes integrações com aplicativos (tanto nativos quanto terceiros) do ecossistema, bem como a capacidade de usar recursos da própria Apple Intelligence (como escrita e resumo de textos).

O anúncio da novidade, por sua vez, deverá ser o grande destaque no evento de apresentação do iOS 19 e do macOS 16, os quais deverão ser revelados ao público na WWDC do ano que vem. No entanto, a exemplo de alguns dos recursos da Apple Intelligence que foram anunciados neste ano, o lançamento deverá ficar apenas para 2026 (em alguma atualização posterior dos sistemas).

Publicidade

Embora esteja trabalhando para “alcançar” o ChatGPT com a Siri, no entanto, a Apple continua se preparando para integrar o chatbot da OpenAI à sua assistente pessoal com o iOS 18.2. Segundo a publicação, mesmo quando a nova Siri estrear, a Maçã poderá continuar disponibilizando os sistemas de IA de terceiros para que eles forneçam habilidades ou informações especializadas.

Resta saber se essa novidade representa uma virada de chave em relação ao que a empresa preparou inicialmente ou se ela ainda contará com fortes restrições conversacionais. Recentemente, vale recordar, o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federghi, afirmou que a Siri não será transformada em uma “entidade senciente” — o que coloca em dúvida o futuro da assistente.

É aguardar para ver…