Threads modifica algoritmo para priorizar conteúdos de quem você segue

O Threads está realizando mudanças significativas em seu algoritmo para priorizar o conteúdo de pessoas que os usuários seguem. O objetivo é melhorar a experiência do usuário e aumentar a satisfação.

Publicidade

De acordo com Adam Mosseri, chefão do Instagram e do Threads, o algoritmo da rede foi ajustado para mostrar menos conteúdo de contas não seguidas e priorizar postagens de contas escolhidas pelo usuário. Essa mudança visa equilibrar o alcance dos criadores e o engajamento geral. Mosseri alertou que os criadores podem ver seu alcance “desconectado” diminuir.

Além disso, o Threads lançou recentemente os feeds personalizados, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre o conteúdo que veem. O feed que exibe conteúdos somente de quem você segue está disponível, semelhante ao que já existe no X (ex-Twitter) e no Bluesky.

Essas mudanças ocorrem em um momento importante, pois o concorrente Bluesky ultrapassou 20 milhões de usuários e mostra usuários ativos diários competitivos em relação ao Threads.

via TechCrunch