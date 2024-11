WhatsApp finalmente começa a liberar transcrições de mensagens de voz

Depois de muito tempo em fase de testes, o recurso do WhatsApp que transcreve mensagens de voz (para o que o usuário possa conferir seu conteúdo sem de fato reproduzir o áudio) começou a ser liberado hoje oficialmente para todos.

Segundo o mensageiro, as transcrições são geradas no próprio dispositivo em que o WhatsApp está instalado, assegurando que ninguém — nem mesmo a equipe do mensageiro — tenha acesso aos seus recados.

As transcrições foram projetadas para momentos nos quais não é possível escutar a uma mensagem de voz, como ao passar por um ambiente barulhento. Entretanto, elas também deverão agradar quem não curte receber esse tipo de mensagem e prefere se comunicar apenas por texto.

Para ativar ou desativar as transcrições de mensagens de voz, basta ir até Configurações » Conversas » Transcrição de mensagens de voz no aplicativo do WhatsApp para iOS e/ou Android. Também é possível alterar o idioma da transcrição, vale notar.

A novidade, como dito, já começou a ser liberada e deverá chegar para todos ainda nas próximas semanas. A equipe do mensageiro também já confirmou que vai expandir a lista de idiomas suportados pelo recurso com o passar do tempo; no momento, as transcrições funcionam apenas em inglês, português, espanhol e russo, como é possível conferir nesse documento de suporte.

Boa novidade, não?