WhatsApp permitirá bloquear mensagens com ofertas e anúncios de empresas

Cansado de tanto spam ou mensagens que não lhe interessam enviadas por empresas no WhatsApp? Pois bem… de acordo com o TechCrunch, a plataforma está preparando opções para permitir aos usuários dar feedbacks às companhias sobre quais tipos de conteúdos eles gostariam de receber (ou não).

Isso possibilitará a execução de mais ações em relação ao que a plataforma oferece atualmente (apenas a opção para bloquear a empresa de vez), permitindo informar ao WhatsApp se o tipo de mensagem enviada é ou não do seu interesse, bem como a possibilidade de encerrar o envio delas por completo.

Como as empresas que já enviam mensagens pela API do WhatsApp já estão enquadradas em uma das quatro categorias disponíveis (marketing, utilidades, autenticação e serviços), os usuários poderão escolher parar o envio de determinado tipo, mas manter de outro, caso assim desejem.

Atualmente, caso você esteja em contato com determinada empresa e queira receber coisas como códigos de autenticação, mas deseje parar com as mensagens de marketing, a única opção a se fazer é silenciar ou bloquear a companhia por completo — o que inviabilizaria o recebimento de mais códigos.

A novidade basicamente trará para o WhatsApp uma possibilidade há muito tempo presente em serviços de emails: a de cancelar a inscrição em alguns tipos de mensagens que não lhe agradem. É algo importante principalmente em países como o Brasil, os quais contam com o app como principal meio de comunicação.