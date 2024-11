YouTube Music começa a liberar a sua retrospectiva de 2024

Ah, o fim de ano! Época de festas, panetones, filmes de Natal e… retrospectivas dos serviços de streaming!

Publicidade

Sucesso entre usuários, essas brincadeirinhas são uma boa forma de puxar assunto com outros fãs de música — e um dos primeiros serviços a entrar nessa brincadeira em 2024 foi o YouTube Music, um dos maiores nomes desse setor.

Intitulada YouTube Music Recap 2024, a retrospectiva do serviço do Google já pode ser conferida por todos os seus assinantes, que passarão a notar um banner anunciando a novidade ao abrir o seu aplicativo.

Como de costume, a brincadeira traz não só uma lista com as músicas mais escutadas pelo usuário nos últimos 12 meses, como também os seus artistas, álbuns, vídeos e podcasts preferidos.

Publicidade

Mais uma vez, as informações são exibidas na forma de Stories — ou seria melhor Shorts? —, assim como o Spotify tem feito com a sua própria retrospectiva nos últimos anos. Entre os dados destacados, está o número de minutos que o usuário passou escutando músicas pelo serviço em 2024, as suas “vibes” musicais e mais.

E não para por aí: desta vez, a retrospectiva também gera um personagem que simboliza as suas preferências de streaming durante o ano. Também é possível vincular a sua conta do Google Fotos ao app para adicionar imagens da sua galeria à retrospectiva.

Caso o banner supracitado não apareça para você, também é possível acessar a retrospectiva pelo seu perfil no YouTube Music. Quem não tem o app do serviço de streaming também pode fazer isso pelo app principal do YouTube, igualmente no seu perfil.

Publicidade

E aí, o que acharam dos seus resultados? Compartilhem!

via TechTudo