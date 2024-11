Agora é possível interagir com posts no X por meio de gestos

Usuários do X (antigo Twitter) agora podem deslizar para esquerda ou para direita em um post de modo a interagir com ele em vez de clicar nos tradicionais botões de engajamento (favoritar, repostar, responder, etc.) da rede social.

Anunciada por uma engenheira da plataforma em um post, a novidade pode ser ativada ou desativada diretamente das configurações do app do X para iOS. Além disso, no mesmo menu, também é possível esconder a contagem de favoritos, reposts e respostas das publicações, deixando a linha do tempo com um aspecto mais clean.

shiny new feature just dropped! try it and let us know what you think https://t.co/2MW6IpBaA2 — X (@X) November 22, 2024 novo recurso brilhante acabou de ser lançado! experimente e diga-nos o que você acha

Agora você pode ocultar botões de engajamento e números abaixo de cada postagem e interagir com as postagens por meio de gestos de deslizar personalizados!

Experimente! 🙈

Como é possível notar no vídeo acima, por padrão é possível deslizar para a esquerda de modo a favoritar uma postagem ou para a direita caso sua intenção seja deixar uma resposta. Esses comandos, no entanto, são completamente personalizáveis, então você pode trocar o gesto de resposta, por exemplo, por um de “Esse post não me interessa”, só para citar uma outra possibilidade.

Ainda não está claro quando essa novidade chegará ao Android (ou à web, por que não?), mas é provável que isso aconteça em breve. Vale lembrar que outras redes, como o Threads, já experimentaram com esse conceito anteriormente e também permitem ocultar os números de um post. O Tweetbot, saudoso cliente de terceiros para o Twitter, também tinha um recurso parecido.