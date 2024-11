Apple disponibiliza o recurso Tap to Pay na Nova Zelândia

A Apple lançou ontem o recurso Tap to Pay na Nova Zelândia. Ele que permite que qualquer comerciante use um iPhone como um terminal de pagamento por aproximação, sem precisar de equipamentos extras.

No país oceânico, grandes nomes como Adyen, ANZ Bank, Stripe, Windcave e Worldline já estão prontos para oferecer a funcionalidade no iPhone. Além disso, aplicativos como me&u e Timely também são compatíveis.

O recurso funciona em modelos de iPhone XS ou mais recentes, desde que estejam com o iOS atualizado. O processo é simples: o cliente aproxima seu cartão ou dispositivo do iPhone do comerciante, e o pagamento é feito de forma segura via NFC.

No Brasil, o Tap to Pay chegou em setembro do ano passado. Por aqui, comerciantes podem aceitar pagamentos por aproximação usando o próprio iPhone e apps como InfinitePay, Granito, Nubank, Stone e SumUp.

O recurso começou nos Estados Unidos, em meados de 2022, e já chegou a vários outros países, como Austrália, Japão, Reino Unido e Canadá. A proposta da Apple é clara: simplificar e dar mais poder para pequenos negócios, ajudando-os a gerenciar operações e se conectar melhor com os clientes.

