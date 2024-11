Belkin anuncia recall de powerbank por risco de incêndio

Em uma nota emitida pela própria Belkin [PDF], a empresa de acessórios anunciou no mês passado que está recolhendo unidades do carregador portátil BoostCharge Pro para Apple Watch + Power Bank 10K (BPD005) devido a riscos de incêndio.

Publicidade

O acessório, que é essencialmente um powerbank de 10.000mAh, foi lançado em maio de 2023 e tem como um de seus grandes destaque a capacidade de recarregar um Apple Watch até 14x com uma única carga. Ele também é compatível com a recarga rápida — recurso presente em modelos mais recentes do relógio da Maçã.

Eis um trecho do alerta emitido pela fabricante:

Se você comprou o Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger para Apple Watch + Power Bank 10K, BPD005, é importante que você pare de usá-lo imediatamente, desconecte-o de qualquer fonte de alimentação ou outros produtos e entre em contato conosco para obter mais instruções. Coloque seu BPD005 em um local seguro e seco, longe de qualquer coisa inflamável ou que possa danificar o powerbank. Não coloque seu powerbank em nenhuma lixeira ou lixeira de reciclagem.

A Belkin está oferecendo um link de contato com o suporte para que donos do carregador solicitem um reembolso. Ela também disponibilizou mais dicas de como identificar se o seu acessório é um modelo afetado nessa página.

Publicidade

Por fim, a empresa também disse que “nenhum ferimento foi relatado” e que nenhum outro carregador sem fio da Belkin é afetado pelo recall.

via MacRumors