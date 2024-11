Black Friday 2024: aproveite as ofertas dos EUA!

A tradição das ofertas de Black Friday já começou pelos Estados Unidos.

Por isso, nada mais justo do que dedicar um artigo para divulgar as melhores promoções em produtos eletrônicos e acessórios — sejam eles da Apple ou de outras empresas que permeiam o mundo da Maçã — não é mesmo? Neste artigo, portanto, vamos divulgar muitas delas que estão rolando no mercado americano! 🇺🇸

Para não ficar de fora, basta manter essa página nos seus favoritos e visitá-la ao menos uma vez por dia. Assim, você não corre o risco de perder nenhuma oferta bombástica que possa surgir.

Carteira de tecido FineWoven com MagSafe para iPhone



De US$59,00 por US$35,40https://t.co/nwMUwtuIWw — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm, pulseira esportiva pequena/média)



De US$249 por US$169https://t.co/09dC8VgESO — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

iPad de 10ª geração (Wi-Fi de 64GB)

De US$349,00 por US$249,99

💰 Aplique o cupom de desconto na página do produto para garantir o preço 🤑 https://t.co/FjSYr1g2OI — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Beats Studio Buds

Por US$79,99https://t.co/1WD4fccAfe — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (modelo 2024)

De US$199,99 por US$154,99https://t.co/p7DqAgDUVs — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Beats Solo 4

De US$199,99 por US$99,99https://t.co/oNcSOE82kc — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Beats Solo Buds

De US$79,99 por US$49,99https://t.co/w9gq0OZLil — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Caneca inteligente Smart Mug 2 da Ember

De US$149,95 por US$95,99https://t.co/OOMjfmmfnN — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

AirPods Pro 2 (estojo de recarga USB-C)

De US$249,00 por US$159,99https://t.co/H0PGqmCNaL — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Carregador USB-C Anker Nano de 100W (com cabo USB-C incluso)

De US$44,99 por US$29,99https://t.co/pbbngkCIEN — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Robô aspirador Q7 Max da Roborock

De US$599,99 por US$199,99https://t.co/TIt2ZSOZVh — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Amazon Kindle Paperwhite (modelo 2024)

De US$159,99 por US$129,99https://t.co/eESWgMGpwj — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Black Friday da Aqara!

💰 Aproveite descontos em produtos de automação residencial, até 2/12 💰https://t.co/TpAr0GFZjc — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

SSD externo SanDisk Extreme Portable de 1TB



De US$129,99 por US$89,99https://t.co/DvpjjUk2ut — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Fone de ouvido Bluetooth Bose QuietComfort



De US$349 por US$199https://t.co/pNHqUOpMly — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 21, 2024

Amazon Echo Show 5 (3ª geração)



De US$89,99 por US$44,99https://t.co/Sj3SUR0a6I — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Magic Mouse (preto, USB-C)



De US$99,00 por US$79,99https://t.co/vpvl2Kz9gy — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 44mm, pulseira esportiva média/grande)



De US$279 por US$199https://t.co/AYo2GpE6G5 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Beats Pill



De US$149,99 por US$99,95https://t.co/fmpw4PSHIm — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

PlayStation 5 Slim



De US$449,99 por US$374,00https://t.co/euNaIsisP8 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

Beats Studio Buds com AppleCare+ (2 anos)



Por US$98,99https://t.co/pqzrYFCA19 — MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) November 22, 2024

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.