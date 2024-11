Como criar listas personalizadas no WhatsApp pelo iPhone

Recentemente, o WhatsApp anunciou a possibilidade de criarmos listas personalizadas, fazendo com que seja possível organizar os seus chats de maneira a filtrar as conversas usando as categorias customizadas que mais preferir.

Assim como acontece com os seus “favoritos”, você pode adicionar os grupos e as conversas individuais a uma lista, e qualquer uma delas que você criar aparecerá na barra de filtros, na parte superior da tela.

Veja como usar isso na prática! 💬

Com o app aberto no seu iPhone, toque no “+”, na barra de filtros da parte superior. Dê um nome para a lista. Abaixo, selecione “Adicionar pessoas ou grupos” para escolher quem estará na lista criada. Segundo o WhatsApp, apenas você poderá ver quem está incluído nelas. Marque as conversas e depois toque em “Adicionar” (no canto superior direito). Toque em “OK” para terminar a criação da lista.

Posteriormente, você pode mudar a ordem das listas mantendo o dedo pressionado em cima de uma delas (na barra de filtros) e indo até “Reordenar listas”.

Boa arrumação!