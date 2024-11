iFixit mostra que MacBooks Pro (M4) não têm melhorias em reparabilidade

Anunciados no mês passado (e ainda indisponíveis no Brasil), os MacBooks Pro equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max foram desmontados pela iFixit, que compartilhou o processo em um novo vídeo no seu canal do YouTube.

Como era de se esperar, os novos modelos e seus antecessores compartilham muito detalhes internos — tanto em termos de facilidade de acessar alguns componentes quanto em dificuldade de remover outros.

Em termos de mudanças, eles apontam que a placa lógica foi ligeiramente redesenhada com um dissipador de calor maior e que alguns componentes foram reorganizados.

Com relação ao desmonte em si, diversos parafusos, fitas e conectores devem ser removidos para liberar certas peças. Talvez o componente mais acessível seja a bateria — a qual possui a mesma capacidade do componente no modelo anterior.

Por falar em substituição, a iFixit ressalta que alguns componentes não podem ser emparelhados — o que se aplica ao display, aos chips de conectividade, entre outros. Algo positivo é que a maioria das portas pode ser substituída individualmente, embora a troca de outras peças, como o conector MagSafe e o leitor de cartão SDXC, exijam certas habilidades avançadas de soldagem.

No fim do vídeo, eles apontam que tanto o processo de desmonte quanto o de montagem dos novos MacBooks Pro são praticamente idênticos aos dos modelos anteriores — os quais haviam recebido 4 pontos (de 10) em termos de reparabilidade.

