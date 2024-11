Indonésia não acha suficiente o investimento de US$100 mi da Apple

Depois de apresentar uma proposta (um tanto tímida, é verdade) de investimento no país e logo em seguida aumentar o valor proposto em nada menos do que dez vezes, a Apple poderá ter que gastar ainda mais dinheiro para poder continuar comercializando os iPhones 16 no Indonésia, que os baniu no fim de outubro — pouco mais de um mês após o seu lançamento.

Caso você esteja por fora desse imbróglio, o governo do país asiático decidiu interromper a venda dos novos smartphones da Maçã — e do Google — em seu território após a empresa falhar em cumprir o limite mínimo de 40% de uso de componentes nacionais em seus dispositivos. Para reverter essa decisão, a Apple poderia fabricar iPhones, desenvolver aplicativos ou investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos na Indonésia.

A empresa até chegou a escolher a última opção, mas falhou em realizar os investimentos necessários. Recentemente, ela aumentou a sua proposta de US$10 milhões, realizada no início deste mês, para US$100 milhões com a intenção de voltar a vender os iPhones 16 na Indonésia, mas isso pode ainda não ser o suficiente.

De acordo com informações da agência de notícias local Antara News, integrantes do Ministério da Indústria da Indonésia se reuniram ontem com representantes da Apple para discutir a nova proposta. O órgão, entretanto, teria pedido para que a Maçã investisse ainda mais dinheiro no país, dizendo que isso teria um impacto positivo na geração de postos de trabalho.

Segundo Febri Hendri Antoni Arif, porta-voz da pasta, um maior investimento ajudaria principalmente o setor de manufatura do país, que já teria a estrutura necessária para produzir alguns dos produtos da Apple, como carregadores e outros acessórios. Ele, no entanto, também sondou outras possibilidades:

Embora ainda não sejamos capazes de produzir semicondutores, se a Apple precisar deles, eles poderiam obter componentes de fornecedores nacionais. Claro, estaríamos ansiosos para apoiar isso. Isso criaria um efeito multiplicador, particularmente em termos de absorção de mão de obra na Indonésia.

O plano da Apple, vale notar, já incluía a produção da malha dos AirPods Max no país, bem como uma fábrica em Bandung (no sudeste de Jacarta). O governo local, porém, também convidou a empresa a estabelecer um centro de pesquisa de desenvolvimento focado em indústria 4.0, com um destaque para tecnologias de inteligência artificial.

Aguardemos os próximos desdobramentos, portanto…

